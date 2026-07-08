7月7日、元ももいろクローバーZで、現在はソロ歌手として活動している有安杏果（ももか）の公式Xが【皆さまへのお願いとご注意】として、一部のファンに対して告知をおこなった。「現在、有安さんは弾き語りツアー『A Little Harmony Live 2026〜雫ノ音〜』の真っ最中です。その行く先々で出待ちをしたり、接触を試みようとしたりするファンがいるようで、《移動スケジュールや新幹線・飛行機の便の特定はお控えください》と注意