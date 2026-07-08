新紙幣の発行計画が凍結されました。アメリカのベッセント財務長官は、19世紀の奴隷解放運動家ハリエット・タブマン氏の肖像を採用した新たな20ドル紙幣の発行計画を凍結したと明らかにしました。タブマン氏の紙幣の発行は、オバマ政権が2016年に計画を発表していて、アメリカの紙幣に初めて黒人の肖像が描かれる予定でした。一方でトランプ政権は建国250年を記念し、トランプ氏の肖像をあしらった250ドル紙幣の発行を計画していま