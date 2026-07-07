「7月スタートの夏ドラマの関係者はトバッチリですよね」と話すのは、スポーツ紙芸能デスク。佐藤二朗（57）と橋本愛（30＝写真）をめぐる“ハラスメント疑惑騒動”はドロ沼から抜け出せそうにない。【もっと読む】「夫婦別姓刑事」とフジテレビの時代錯誤…“看板に偽りあり”のタイトルと「超・年の差婚」設定への嫌悪感2人がW主演だったフジテレビ春ドラマ「夫婦別姓刑事」の撮影中に、佐藤が橋本に対して「あなたは役者をや