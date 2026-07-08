大きく、くの字に曲がった柱。奥にあるものも亀裂が入り、折れているように見えます。見つかった場所は、ニューヨークの中心街にある37階建てのビル。現地のメディアなどによりますと、21階にある2本の柱が上からの力に耐えきれず折れた状態に。21階から26階にかけては、床がたわんでいるといいます。ビルの一部が崩落する危険があるとして、警察などが周辺の建物にも避難を呼びかける事態になりました。近隣ホテルから避難した人