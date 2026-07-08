「俺の先輩が会いたがっている。会いたくないなら金払え」と友人から金を脅し取った疑いで31歳の男が逮捕されました。無職の青木瞭太容疑者（31）は今年3月から4月にかけて、神奈川県伊勢原市のスーパーの駐車場などに友人の男性を呼び出し、現金10万円を脅し取った疑いがもたれています。青木容疑者は「俺の先輩がお前に会いたがっている。おどおどした態度で先輩に会ったらやられるからな。会いたくないなら金を払え」などと男性