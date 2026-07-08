ハンガリーの公共放送は、独立性と信頼性を確保するため、ニュースの放送を一時停止すると発表しました。前政権時代に「嘘をついてきた」などと謝罪しています。ハンガリーの公共放送は7日、放送を停止したうえで黒い画面に切り替え、「公共のメディアは嘘をついてはならない。長年、このようなことを続けてきたことをお詫びします」などとの謝罪文を掲載しました。「信頼性と独立性を確保するためにニュースの放送を一時停止する