ごくありふれた一軒家の中で、いったい何が起きていたのか──。茨城県警古河署は7月6日、同居する無職の女性（43）の唇の上下を針で縫い合わせたとして、傷害容疑で同県古河市のアルバイト・桜井政恵容疑者（49）を逮捕した。被害者の女性は命に別状はないものの、事件発覚当時は話ができない状態で、近隣の商店に逃げ込んだという。【写真を見る】障子には大きな破れも…桜井政恵容疑者と被害女性らが暮らしていたとされている