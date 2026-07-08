落語家・桂竹千代（39）が6日に自身のX（旧ツイッター）を更新。ユーチューバー・ヒカル（35）の落語家デビューを巡り、寄席にまさかの影響があったと報告した。ヒカルは「立川さぎ志」の高座名で、8月3日に東京・明治座で落語家としての初公演を行うことを発表。これを巡り、落語界からさまざまな意見が寄せられていた。そして竹千代は「今夜の池袋演芸場に落語を聴いたことなかったけど、今回のヒカル騒動で興味持って来た