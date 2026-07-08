沿道で待っていた人々からの大歓声を受けて、ほほ笑まれた雅子さま。7月3日夕方、天皇皇后両陛下は、オランダ、ベルギー公式訪問から帰国したことを上皇ご夫妻に報告するために、仙洞御所を訪問された。ある宮内庁関係者はこう語る。「天皇陛下も雅子さまも笑みをたたえられていましたが、いま皇室は重大な局面に立っており、お二方とも憂悶の日々を送られていると拝察します。皇室典範改正にまつわる各党・各会派の代表者による協