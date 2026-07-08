フジテレビが制作するドラマ『夫婦別姓刑事』での橋本愛に対するハラスメント報道を巡り、泥沼化の一途を辿る佐藤二朗。昨日、フジテレビ側がさらに詳細な説明を発表したことを受け、事態は誰もが予想しなかった最悪な方向に……。【写真】「これは大丈夫?」と視聴者が心配する“接触面積”が多い、佐藤二朗と橋本愛『踊る大捜査線』を巻き込んだフジテレビ騒動佐藤二朗本人による、悲痛かつ怒りに満ちた「フジテレビへの絶縁