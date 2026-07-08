サイバー攻撃の影響でアサヒグループホールディングスの去年1年間の最終利益は3年ぶりの減益となりました。アサヒグループホールディングス勝木敦志 社長「大変厳しい結果でありまして、ご関係の皆様に多大なるご迷惑をおかけしたことを何度でもお詫びしたい」アサヒグループはきょう、サイバー攻撃の影響で公表を延期していた去年1年間の決算を発表しました。それによりますと、グループ全体の最終利益は前の期より36.7％