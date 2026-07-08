日本テレビ系「有吉の壁」の公式X（旧ツイッター）が8日に更新され“意味深”な告知をした。公式Xでは「有吉の壁来週15日水曜よる7時番組開始から11年！全7785ネタから爆笑50ネタ連発！」と放送内容を告知。また「そして番組から大切なお知らせがございますぜひご覧いただけたら幸いです」と呼びかけていた。▽有吉の壁メインは数十人の芸人が参加するロケ企画。芸人がお題に沿った芸を披露し、有吉が〇×で判定