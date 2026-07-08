折れ曲がった高層ビル内部の支柱＝7日、米ニューヨーク（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米ニューヨークマンハッタン中心部で7日朝、国連本部近くにある高層ビルが倒壊する危険があるとして周辺の通行が禁止され、改築工事を行っていた作業員や付近の住民、学校の生徒らが避難する騒ぎとなった。米メディアによると建物内部の支柱が折れ曲がって一部の床がゆがみ、れんがが地上に落下した。けが人は出ていない。AP通信によ