6月19日、タレントの熊切あさ美（46）が、初のライフスタイルフォトブック『元祖崖っぷちアイドルの熊切あさ美が、全肯定BODYを手に入れた理由』（主婦と生活社）を発売した。デビューから28年を迎えた芸能界での紆余曲折から、現在のポジティブな気持ち、そして筋トレ方法や美容と健康への対処法まで幅広く綴った彼女に、ダイエットに取り組んだ経験を聞いた。＊＊＊【美しい脚を嫌いな男がいるだろうか】ほどよく筋肉がつい