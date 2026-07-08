フジテレビ系『世界の何だコレ!?ミステリー』2時間スペシャルが8日に放送され、視聴者のお宝鑑定で驚きの金額が飛び出した。【写真】世界に500台！“ド級値”の鑑定額が飛び出た39年前・イタリアの名車骨董品が大好きな北村さんは「『なんでも鑑定団』という番組が好きでよく見ているんですけど、それを見ているうちに骨董品に興味をもちまして、20年ぐらい前から集めはじめて」と説明。重要文化財の「古伊賀水指 銘 破袋」