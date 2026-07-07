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ジャンプ付録ONE PIECEカード発売1週間前に高額出品相次ぐ 違法性は？

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 週刊少年ジャンプ33号の付録ONE PIECEカードが発売前に転売出品されている
  • 民法上は手元にない商品の販売は禁止されていないが規約違反にあたるとのこと
  • 売る側は利用停止だけでなく詐欺罪に問われるリスクもあると弁護士が解説した
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