お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が7月5日にX（旧ツイッター）を更新。羽田空港で地面に座り込んでいる外国人たちの写真を投稿し、波紋が広がっている。【写真】「職員が注意できないの？」羽田空港の通路に座り込む外国人たち「衛生観念が違いすぎ」羽田空港の様子が物議「座り込みといえば、6月には東京ディズニーシー内での写真が大きな話題となりました。拡散された写真は、10人ほどの外国人グループが、人気アトラクシ