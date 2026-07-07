物価高で、100円ショップの業界では「脱・100円」が進んでいます。300円、500円と、100円より高い商品を増やす会社が相次ぐなかで、大手でただ1社、いまもほぼすべての商品を100円均一のまま売り続けているお店があります。セリアです。なぜセリアだけが、100円を守り続けられるのでしょうか。実はそこには、精神論ではない、極めて合理的な経営の計算があります。その核心について、リサーチャーのcomugiが解説します。（TBS Podc