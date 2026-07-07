メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県が県庁内で使用されていたUSBメモリーを調査したところ、47個から悪意のあるソフトウェア「マルウェア」が検出されたことがわかりました。 三重県は、陸上自衛隊で使用されていたUSBメモリーが「マルウェア」に感染していた問題を受け、調査を行いました。 その結果、県庁内で使用されていたUSBメモリー1万757個のうち47個から「マルウェア」が検出されました