え、また日本で五輪やるの？ 共同通信が報じた。【画像】「反五輪」デモ隊、ブルーインパルス、フェンスのスキマから撮影を試みる女性…2021年の東京五輪を写真で振り返る『IOC「日本で再び冬季五輪を」 分散容認、札幌、長野で招致動き』（6月28日）地元紙はどう報じているかIOCが「日本で再び冬季五輪を」と期待感を示した。国内では札幌や長野で招致の動きがあり、既存施設を生かした分散開催も選択肢として認めるという。2