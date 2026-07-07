春夏通算6回の甲子園制覇を誇る名門・横浜高校の村田浩明監督（39）のパワハラを告発した本誌「週刊ポスト」前号記事（7月10日号）。ノンフィクションライターの柳川悠二氏が迫った部員へのパワハラ疑惑と、村田氏が頼る"謎の除霊師"の存在に関する詳報には大きな反響が寄せられた。【写真】電話をかけながら素通り記者からの直撃質問にも答えなかった村田浩明監督問題自体がなかったかのような印象さえ与える報道直後、横浜