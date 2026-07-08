「地元では諦めムードになっていますね……。捜索は続いていますが、現地はなんというか、閑散という言葉がピッタリかな」──こう明かすのは、温泉施設「かれい川の湯」の近くで商売を営む男性だ。【写真を見る】現場となった温泉施設、湯船とほぼ同じ高さで設置されている窓、窓から下はおよそ2mの崖になっていた6月21日から鹿児島県霧島市の温泉施設「かれい川の湯」で、家族旅行で訪れていた5歳の男の子が行方不明になってい