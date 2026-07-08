森保一監督スポーツ報知

サッカー日本代表監督の森保一氏 遠藤航をメンバー外とした理由明かす

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 森保一監督が日本テレビ系「news zero」に7日出演し本音を語った
  • 北中米W杯直前に主将・遠藤航をメンバー外にした苦渋の決断を明かし
  • 「どっかで謝りたい」と述べ、遠藤への連絡はまだしていないとのこと
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