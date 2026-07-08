8月21日から大阪中之島美術館で開幕する「フェルメール《真珠の耳飾りの少女》展」。オランダ・マウリッツハイス美術館が所蔵するヨハネス・フェルメールの代表作《真珠の耳飾りの少女》をはじめ、17世紀オランダ絵画の名品が来日する、今年最も注目されている展覧会だ。ところが、6月15日に始まった先行販売ではアクセスが集中し、公式サイトが謝罪する事態に。待機人数は10万人超、待ち時間は12時間以上とも報告され、定価3000円