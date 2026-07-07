足りないと骨がボロボロに？骨づくりに不可欠なビタミンD ビタミンDは骨の若さに欠かせません。肝臓と腎臓の作用で活性型ビタミンDとなり、小腸でカルシ ウムの吸収を促してくれるからです。 骨の形成作用をする一方では、骨からカルシウムを取り出すのを助けて、血中のカルシウム濃度を高めるなど骨代謝の調整をします。