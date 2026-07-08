7月6日、茨城県警古河署は、傷害の疑いで自称アルバイト従業員・櫻井政恵容疑者（49）を逮捕した。衝撃の容疑内容に、世間が騒然としている。「櫻井容疑者は6月29日、同居していた42歳の女性に対し、自宅で糸を通した針で上下の唇を縫いつけるという暴行を加えたとして、逮捕されたのです。警察も全治不詳としていますが、どれぐらいの期間で回復するのか、わからないような状態なのでしょう。ともかく、前代未聞の事件内容である