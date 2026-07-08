4月期に放送されたドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）でW主演だった佐藤二朗（57）と橋本愛（30）の間で浮上したトラブル。両事務所の言い分には食い違いがあり、フジテレビが7月7日にトラブルの経緯に関する声明を出すなど、騒動は長引いている。【写真を見る】「愛ちゃんがバッシングされるのは耐えられない」本誌の取材に応じて2人への想いを語った渡辺えり。ドラマ『夫婦別姓刑事』での橋本愛と佐藤二朗の共演シーンな