news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「NYで高層ビルが崩壊のおそれ柱曲がり…周辺住民が避難 」についてお伝えします。◇アメリカニューヨークにある37階建ての高層ビル。周辺の道路は封鎖され、上を見上げ、ビルを見守る人たちの姿もみられました。そのわけは、ビルの内部で見つかった“くの字”に曲がった柱。ビルの“崩壊のおそれ”が指摘されたのです。櫻茜理記者「ニューヨーク中心部のビルが倒壊のおそれ