ニューストップ > スポーツニュース > 小柳ルミ子、メッシの活躍を予言し的中させる…試合前にブログ投稿も 北中米ワールドカップ 小柳ルミ子 ネットで話題 スポーツニュース・トピックス リオネル・メッシ 日刊スポーツ 小柳ルミ子、メッシの活躍を予言し的中させる…試合前にブログ投稿も 2026年7月8日 8時5分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 小柳ルミ子がブログでメッシへの愛情と活躍を予言する長文を投稿した アルゼンチン代表は、エジプトに対し2点差をひっくり返す大逆転勝利を収めた 小柳は午前4時21分にリアルタイム観戦後のブログを更新し号泣を明かした ◆小柳ルミ子、メッシの活躍を予言したブログ投稿 私がメッシを尊敬し愛する理由（わけ） ameblo.jp ◆小柳ルミ子、アルゼンチンvsエジプトの試合後にブログ投稿 号泣 ameblo.jp 記事を読む 関連の最新ニュース 北中米ワールドカップ 記事時間 07/08 11:34 メッシに向けられたジェスチャーは差別？エジプト監督の試合中行動が物議に 記事時間 07/08 09:27 北中米W杯 敗れたエジプト代表MFが涙の訴え「審判のせいだ」 記事時間 小柳ルミ子、メッシの活躍を予言し的中させる…試合前にブログ投稿も