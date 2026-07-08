イランからロサンゼルス国際空港を訪れた旅行者＝2017年6月29日/David McNew/Getty Images（CNN）米コロンビア特別区連邦地裁で7日、トランプ政権がイラン人の亡命希望者を米国から強制送還する中で、亡命希望者に関する機密情報をイラン政府と共有したとする訴訟が提起された。原告はそうした人々がイランに到着した後「迫害や拷問、死」の危険にさらされると主張している。米国にいるイラン人亡命希望者の多くは民主化支持者や、