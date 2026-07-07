ウクライナ軍は6日、ロシア国内で最大規模とされる製油所を攻撃したと発表しました。ウクライナ軍参謀本部は6日、ウクライナの国境から2500キロ離れたロシア西シベリアのオムスク州にある製油所を攻撃したと発表しました。ロシア国内で最大規模の製油所とされ、攻撃後には火災が発生したと強調しました。オムスク州知事も無人機による攻撃を受けたことをSNSへの投稿で明らかにしました。ウクライナはロシアに対し、製油所への攻勢