◆第１０８回全国高校野球選手権神奈川大会▽１回戦横須賀学院６―１鶴見大付（８日・横須賀）横須賀学院が初回に先制すると４、５回にも追加点をあげ、９回にはダメ押し点。投げては先発の田中碧（あおい）投手（３年）が７回１失点と理想的な試合運びで初戦突破を決めた。強い日差しが照りつけるマウンドで身長１８２センチの大型左腕が輝いた。田中は、相手打者に的を絞らせない投球で７回１失点の好投。「心臓バクバクだ