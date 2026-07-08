声優の津田美波（37）が8日までにXを更新。Xの認証バッジをプレゼントする一部ファンについて注意喚起を行った。津田は7日、「あの、公式マーク買った覚えないのに付いてるんですけど、これって有料でしたよね…？？私何か寝ぼけ眼で押しちゃったのかなぁ…」と自身のアカウントに認証バッジが付与されたことへの疑問を書き出したが、その後、ファンからのサブスクリプションプレゼントであることが判明したとし、「ありがたいこと