ワールドカップ（W杯）中、筆者の日常的ななんでもないことをXにポストしたら、211万インプレッション（表示回数）を獲得。驚くことがあった。【画像】「めっちゃウザい」「誰？」本田圭佑の“自由すぎる解説”で注目された美女＆選手を写真で見る韓国から「本田圭佑の解説についての大マジメな問い合わせがあった」と投稿したところ、Xの通知が止まらない状態が続いたのだ。筆者のアカウントのフォロワーが5300ほどだから、ち