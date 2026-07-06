「最近なんだか疲れが抜けない」「暑さで体力が奪われる……」年々厳しくなる夏の暑さで、疲れやだるさを感じる人も増えています。そんな疲れを感じやすい大人世代の間で、今、SNSを中心に話題になっているのが、「ババアの粉」と呼ばれるアイテムです。以前は、セザンヌの「トーンフィルターハイライト」が同じく「ババアの粉」と呼ばれて話題になりましたが、今回注目されているのは体の内側からサポートするクエン酸配合の「バ