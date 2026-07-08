9月末をもって終了と発表されている『情報ライブ ミヤネ屋』（日本テレビ系）。その後継番組に関する情報が徐々に明らかとなってきているが、新MCとしてあがった人物の名前に賛否両論が渦巻く事態となっている。【写真】「泣かせんなよ」元&現メンバーに粋な計らいをした村上の結婚発表文書村上信五と黒木千晶アナが抜擢『情報ライブ ミヤネ屋』は、宮根誠司のMCで2006年7月にスタート。平日午後の時間帯に、関西発で全国ネ