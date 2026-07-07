熊本県山都町の県道が一部陥没し、全面通行止めとなっていることが分かりました。深さは約5メートル。地元住民にとっては生活道路で、不安の声も上がっています。【花木瞳記者】「全面通行止めの看板の先には、1.5メートルほどでしょうか、道路に穴が開いてしまっています」 陥没が見つかったのは、山都町島木の県道稲生野甲佐線。熊本県上益城地域振興局によりますと6月26日、住民から道路に穴が開いていると連