アメリカ・テキサス州で7日、不法移民の取り締まりをしていたICE（＝移民税関捜査局）の職員にメキシコ人の男性が射殺されました。アメリカの国土安全保障省によりますと、テキサス州ヒューストンで7日朝、ICEの職員が不法移民の取り締まりの一環で1台の車に停止を求めました。車を運転していたのは不法移民のメキシコ人の男性で、男性がICEの車両に意図的に衝突したうえ、繰り返しの指示にも従わなかったため、職員が正当防衛とし