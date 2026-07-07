茨城県古河市の住宅で同居していた女性の唇を針と糸で縫い付けたとして49歳の女が逮捕された事件で、唇を縫われた女性が、女が外出した隙をみて近くの商店に助けを求めたことがわかりました。【写真を見る】同居女性の唇縫い付けたとして49歳女が逮捕された事件 「女性がどしゃ降りのなか…」近隣住民が目撃した“異様な光景”茨城・古河市この事件は、古河市の自称・アルバイト従業員、桜井政恵容疑者（49）が先月29日の午
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 佐藤出演作の脚本家「いい迷惑」
- 2. 大麻所持か ラッパーの男を逮捕
- 3. 佐藤と橋本の「接触シーン」拡散
- 4. 女性の唇縫ったか 同居の女逮捕
- 5. 差別投稿をした巴議員が謝罪要求
- 6. 内田被告の「懲役27年」判決確定
- 7. マンジャロで38kgに 語る後遺症
- 8. SMAP育ての親が「新天地」へ
- 9. 植田まさし氏の連載作品全て終了
- 10. 佐藤二朗騒動 フジが改めて声明
- 1. 大麻所持か ラッパーの男を逮捕
- 2. 女性の唇縫ったか 同居の女逮捕
- 3. 内田被告の「懲役27年」判決確定
- 4. SMAP育ての親が「新天地」へ
- 5. 横浜市の上半身遺体 身元が判明
- 6. 伊勢崎2児死亡「将来を悲観」
- 7. 日本の技術者 DJIに高給で流出
- 8. え、また日本で? 五輪招致の動き
- 9. ライバー女性の「顔」を狙った
- 10. 高1 バンダイchにサイバー攻撃か
- 1. マンジャロで38kgに 語る後遺症
- 2. 令嬢も…ルフィグループの女たち
- 3. 隣の高齢夫婦が電気盗んでいた
- 4. TDSの次は空港…外国人座り込み
- 5. 1時間以上の昼寝 病気リスクに?
- 6. 吉野家 ドラクエセット巡り謝罪
- 7. かりあげクンなど 3作品終了へ
- 8. 寄ってくる「虫」汗をなめていた
- 9. はま寿司で再度迷惑行為か 物議
- 10. 講談社「シリウス」印税未払いか
- 1. 米大統領 W杯判定再検討求めてた
- 2. 話違う 石油大国ロシア崩壊危機
- 3. タイ大激震 ゴミ物件大量に余る
- 4. 中国が戦略ミサイル1発を発射
- 5. 中国 地政学的に最悪と言える訳
- 6. 「トランプ口座」開始される 米
- 7. 日本人が死亡…韓飲酒運転の実態
- 8. 弾道ミサイル ツバルEEZ近く着弾
- 9. 14歳少年がパリ運河で暴走 波紋
- 10. 米マイクロン 日本工場へ大投資
- 1. 大阪の決済代行会社が破産 負債総額は1259億円
- 2. モンベルがSALE 紫外線対策にも
- 3. KDDI パスワード漏れは762万人
- 4. 老後の資産 作れた人の共通点5つ
- 5. 「子を作るな」問題連発で解雇
- 6. 東京23区でも安いエリア 理由
- 7. 女性客も ワークマン新業態絶賛
- 8. HOKAのシューズ Amazonで28％OFF
- 9. 7・8月の税務調査連絡は注意せよ
- 10. クレジットカード決済代行の（株）全東信（大阪）が破産開始決定
- 1. iPad AirがAmazonで最大28％OFF
- 2. iPhone AirがAmazonで最大26%OFF
- 3. AirPodsシリーズが最大22%OFFに
- 4. iPad Airがセールに 7日0時から
- 5. Apple WatchがAmazonでセールに
- 6. ノースフェイスが最大46%OFFに
- 7. 水やお茶も 飲料が最大49%OFFに
- 8. AirPods Pro 3が7日からSALEに
- 9. ビールやチューハイ最大18％オフ
- 10. 快適と話題 アシックスの仕事靴
- 1. 差別投稿をした巴議員が謝罪要求
- 2. ハーランド SNSでブラジル挑発か
- 3. 大敗の米国代表 公式Xが大荒れ
- 4. C・ロナウドが涙…最後のW杯終幕
- 5. 塩貝炎上もブラジル敗退で掌返し
- 6. 人種差別的投稿にエムバペが反発
- 7. 騒動渦中の米代表FW 試合出場へ
- 8. 渦中の米代表FW 敵軍監督が擁護
- 9. やってしまった 米のGK痛恨ミス
- 10. 何も決めません C・ロナウド回答
- 1. 佐藤出演作の脚本家「いい迷惑」
- 2. 佐藤と橋本の「接触シーン」拡散
- 3. 植田まさし氏の連載作品全て終了
- 4. 佐藤二朗騒動 フジが改めて声明
- 5. 佐藤二朗が山田孝之にされた注意
- 6. フジ、ドラマ巡り俳優2人へ謝罪
- 7. 福田萌「日本に戻る」という決断
- 8. 山咲トオルが年300日食べる食事
- 9. 金カム声優 愛妻との離婚を発表
- 10. 山田孝之「フジに傷つけられた」
- 1. JCB 推し活キャンセル保険を販売
- 2. 手料理で夫に迫る女性を妻が撃退
- 3. 50代妻の悲惨な現実…熟年離婚へ
- 4. LiLiCo 人生最大の買いもの告白
- 5. 高1娘の生理5カ月止まる 悩む母
- 6. 別の男性と夜の街で…緊迫の様子
- 7. 熊切あさ美「油の便」で事故る
- 8. GUで2枚買い 夏のワンピース
- 9. おばさんのLINEは「おはようぅ」
- 10. 更年期と我慢したら子宮摘出へ