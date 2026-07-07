茨城県古河市の住宅で同居していた女性の唇を針と糸で縫い付けたとして49歳の女が逮捕された事件で、唇を縫われた女性が、女が外出した隙をみて近くの商店に助けを求めたことがわかりました。【写真を見る】同居女性の唇縫い付けたとして49歳女が逮捕された事件 「女性がどしゃ降りのなか…」近隣住民が目撃した“異様な光景”茨城・古河市この事件は、古河市の自称・アルバイト従業員、桜井政恵容疑者（49）が先月29日の午