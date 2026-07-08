群馬県富岡市の放課後児童クラブで、放課後児童支援員として働いていた70歳の女が小学生の女子児童の髪の毛を足で踏みつけるなどしけがをさせたとして、逮捕されました。【写真を見る】女子小学生の髪の毛を足で踏みつけるなど傷害容疑 放課後児童クラブ支援員として働いていた70歳女を逮捕 群馬・富岡市傷害の疑いで逮捕されたのは、群馬県富岡市の無職・三田八重子容疑者（70）です。三田容疑者は、今年4月、富岡市内