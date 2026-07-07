26年半、本当にありがとうございました。あれから約1カ月ちょっとですか、たちましたが、まだ実感がないんですが、僕なりに今後の大野智として活動するにあたって時間があったので少し考えてみました」長年応援してきてくれたファンへの感謝を述べた後、自らの今後について言及したのは大野智（45）。大野は7月3日に公式Xと公式Instagramを開設して、《大野智から皆さまに大切なお知らせ》と銘打たれた動画を公開した。動画で