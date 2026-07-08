パトカーの赤色灯8日午後3時15分ごろ、千葉県野田市で「救急車をお願いします」と119番があった。消防などによると、同市山崎の建物内で、50代男性が腹に刺し傷とみられる傷がある状態で見つかり、意識不明で病院に搬送された。野田署は事件の可能性もあるとみて、詳しい経緯を調べている。