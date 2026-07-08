今回は、主婦をバカにする夫に反撃したエピソードを紹介します。偉そうな夫にうんざり…「家事を一切しない夫に文句を言いましたが、『俺は立派に仕事して、稼いでいる』『家事なんて誰でもできるだろ？』『だからそんなことは俺はやらない』と言ってきたんです。また夫は主婦をバカにするようなことも言ってきて、とても許せず、夫に反撃してやることにしました。夫が職場に持参する弁当を洗わないのに嫌気がさしていたので、洗