フジテレビの春ドラマ「夫婦別姓刑事」でW主演した俳優の佐藤二朗（57）と橋本愛（30）の間で起きたハラスメント騒動が、波紋を広げている。特に問題視されたのが、過去のトラウマによって身体的接触に注意を払わなければならなかった橋本に対し、佐藤が楽屋に乗り込んで「その状況が続くなら、役者をやるべきではないのではないか」などとキャリアを否定していると捉えられかねない発言をしたことだ。【こちらも読む】佐藤二朗v