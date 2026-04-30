広島で4月29日に恒例で行われるのが、織田幹雄記念国際陸上です。今年は地元出身の選手が躍動しました。29日に開催された織田記念陸上。女子100メートルハードル決勝に挑んだのは、安芸郡府中町出身の福部真子や田中佑美、中島ひとみといった2025年の世界選手権代表3人がそろった決勝でした。日本記録を持つ福部は好スタートを切り、一時は先頭に立つも5レーン田中と一騎打ちの展開に。ただ惜しく