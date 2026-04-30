広島で4月29日に恒例で行われるのが、織田幹雄記念国際陸上です。今年は地元出身の選手が躍動しました。



29日に開催された織田記念陸上。女子100メートルハードル決勝に挑んだのは、安芸郡府中町出身の福部真子や田中佑美、中島ひとみといった2025年の世界選手権代表3人がそろった決勝でした。

日本記録を持つ福部は好スタートを切り、一時は先頭に立つも5レーン田中と一騎打ちの展開に。ただ惜しくも2位でフィニッシュしました。





■福部 真子 選手（広島県安芸郡府中町出身）「拍手が一段と大きくて、温かいなと感じながらウルウルした。優勝できれば良かった。これを弾みにいいシーズンにしたい。」男子100メートル決勝で爽快な走りを見せたのは、地元の新星！山本匠真。3レーン緑色のユニホームの山本は、中盤、横一線の争いでしたが、終盤に驚異の加速で一気に抜け出し、1位でフィニッシュ。記録は10秒37、この大会初優勝です。■広島大学大学院在学 山本 匠真 選手「ひとえにうれしいです。織田陸という舞台は、小さいころ から“憧れてきた場所”なので、優勝できたのはうれしいです。最終的なところは、9秒台。足りないものはいろいろあるので、課題をクリアして乗り越えたい。」【2026年4月30日 放送】