株式会社ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていく。このたび「いちばんおいしい」「いちばんわくわく楽しい」を目指した取り組みの一環として、株式会社ポケモンから発売中のNintendo Switch 2ソフト「ぽこ あ ポケモン」キャンペーンを2026年4月28日から、全国のファミリーマート約1万6400店舗にて実施する。【画