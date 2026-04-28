「ぽこ あ ポケモン」デザインのフラッペがファミマから4月28日に発売！メタモンとピカチュウのオリジナル商品も展開
株式会社ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていく。このたび「いちばんおいしい」「いちばんわくわく楽しい」を目指した取り組みの一環として、株式会社ポケモンから発売中のNintendo Switch 2ソフト「ぽこ あ ポケモン」キャンペーンを2026年4月28日から、全国のファミリーマート約1万6400店舗にて実施する。
【画像】ポケモンフラッペや対象商品購入でもらえるアクリルパズルキーホルダーを見る
「ポケモンたちとファミマであそぼ」をテーマに、メタモンとピカチュウをデザインしたフラッペをはじめとするオリジナル商品を発売するほか、対象商品の購入でオリジナルキーホルダーがもらえる。また、期間中オリジナル商品などを購入してファミマのアプリ「ファミペイ」でスタンプをためて応募すると、オリジナルグッズが抽選で当たるキャンペーンも実施される。(※一部商品の取り扱いのない地域あり)
■メタモンとピカチュウがデザインされたポケモンフラッペが登場！ポケモンたちをイメージしたオリジナル商品も展開
キャンペーンの目玉商品として、「ぽこ あ ポケモン」に登場する、メタモンとピカチュウをパッケージにデザインしたポケモンフラッペを発売。ちゅるんとゼリー入りで甘酸っぱさを楽しめるストロベリーフラッペと、しゅわっと弾ける爽快感が広がるラムネソーダフラッペの2種類で、GWをはじめとしたおでかけシーズンにぴったり。また、キャンペーンに合わせ、メタモンをイメージしたわらび餅と、ピカチュウをイメージしたロールケーキも発売される。
キャンペーン期間中は「ファミペイ」でスタンプをためることで、コースを選んで応募できるスタンプキャンペーンや、対象商品購入で「ぽこ あ ポケモン」デザインのアクリルパズルキーホルダーが手に入るプレゼントキャンペーンも同時開催。「ぽこ あ ポケモン」デザインのフラッペやオリジナル商品を友達や家族と一緒に、ゆっくりまったり楽しもう。
■商品詳細
■ストロベリーフラッペ
メタモンとピカチュウをパッケージにデザインしたストロベリー味のフラッペ。いちご果肉とゼリーを入れ、甘酸っぱいいちごの酸味と食感で最後のひと口までおいしく味わえる。こだわりの詰まったかき氷、果肉ソース、ゼリーと、ミルクが絶妙にマッチ！
価格：360円
発売日：2026年4月28日
発売地域：全国
※数量限定
■ラムネソーダフラッペ
「ぽこ あ ポケモン」のゲームで登場するメタモン(ラプラスへんしん)と、ピカチュウ(うすいろ)をパッケージにデザインしたラムネソーダ味のフラッペ。口の中でブドウ味のラムネが弾け、変化する味わいを楽しめる。大きい粒のかき氷を増やすことで氷の存在感を出し、最後までガリガリとした食感と爽快感が続く、満足感のある一杯。粒ラムネの食感がアクセントになっている。
価格：360円
発売日：2026年4月28日
発売地域：全国
※数量限定
■メタモンのわらび餅(ぶどうソース＆ミルクホイップ)
メタモンをイメージしたブドウ風味の柔らかいわらび餅で、ブドウ味のソースとミルクホイップを包んだひと品。もちもちふわふわのわらび餅はまるでメタモン!?
価格：150円
発売日：2026年4月28日
発売地域：全国(北海道、沖縄県、TOMONYを除く)
※数量限定
■ピカチュウのロールケーキ(チョコバナナ)
「ぽこ あ ポケモン」のゲームに登場するピカチュウ(うすいろ)とピカチュウをパッケージにデザインしたロールケーキ。食感がポイントのチョコチップ入りバナナクリームを、ピカチュウをイメージした黄色と茶色のスポンジ生地で巻き上げている。
価格：178円
発売日：2026年4月28日
発売地域：全国(北海道、沖縄県、TOMONYを除く)
※数量限定
※画像はイメージ
※軽減税率対象商品は、税込価格は消費税8％にて表示
※店舗によって取り扱いのない場合あり
■オリジナル商品コース
■オリジナルタオルが当たる「ファミペイ」スタンプ企画を開催
期間中「ファミペイ」を提示して、対象のオリジナル商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまる。ためたスタンプ数に応じて、コースを選び応募すると抽選で合計120人に「ぽこ あ ポケモン」デザインのオリジナルタオルなどが当たる。
キャンペーン期間：2026年4月28日〜5月18日(月)
応募期間：2026年4月28日〜5月22日(金)
【スタンプ2個】
ファミマポイント500円相当：100人(抽選)
【スタンプ5個】
メタモン・ピカチュウのデザインと、メタモン(ラプラスへんしん)・ピカチュウ(うすいろ)のデザインがバックプリントに入ったフラッペカップ入りタオル2種セット：20人(抽選)
【対象商品】
ストロベリーフラッペ、ラムネソーダフラッペ、メタモンのわらび餅(ぶどうソース＆ミルクホイップ)、ピカチュウのロールケーキ(チョコバナナ)
■菓子コース
■対象商品を買うと、集めてつなげて楽しい「ぽこ あ ポケモン」デザインのアクリルパズルキーホルダーが手に入る
期間中、対象商品を2品購入するごとに、ポケモンたちがデザインされたオリジナルのアクリルパズルキーホルダーがもらえる。ピース同士を連結できる仕様で、キーホルダーとしてはもちろん、組み立てて立体的に飾ることも可能。自分だけの組み合わせを楽しもう。
キャンペーン期間：2026年4月28日10時〜5月18日(月)
※景品がなくなり次第終了
【第1弾：2026年4月28日10時〜】
メタモン、ピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメの全5種がデザインされたアクリルパズルキーホルダー。
【第2弾：2026年5月5日(祝)10時〜】
メタモン＆フワンテ、ピカチュウ(うすいろ)、カビゴン(こけむし)、ルカリオ、モジャンボ(はかせ)の全5種がデザインされたアクリルパズルキーホルダー。
■オリジナルトートバッグが当たる「ファミペイ」スタンプ企画も開催
期間中「ファミペイ」を提示して、対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまる。ためたスタンプ数に応じて、「ぽこ あ ポケモン」デザインのオリジナルトートバッグなどが当たる。
【実施期間】
キャンペーン期間：2026年4月28日〜5月18日(月)
応募期間：2026年4月28日〜5月22日(金)
【スタンプ2個】
ファミマポイント500円相当：100人(抽選)
【スタンプ5個】
メタモンと、メタモン(ラプラスへんしん)をデザインしたリバーシブルで使えるリバーシブルトートバッグ：20人(抽選)
【対象商品】
ショーカードがついた商品。
■「ぽこ あ ポケモン」ダウンロードカード購入＆応募でオリジナル壁紙がもらえる
期間中「ぽこ あ ポケモン」ダウンロードカードを購入し専用サイトで応募すると、もれなくオリジナル壁紙がもらえるキャンペーンを開催中。
【実施期間】
購入対象期間：2026年2月17日〜2026年5月18日(月)
応募期限：2026年5月19日(火)
【商品名】
ダウンロードカード「ぽこ あ ポケモン」(8980円)
■ファミリーマートオリジナル特典付き「Nintendo Switch 2」「ぽこ あ ポケモン」のセットを予約販売
公式オンラインショップ「ファミマオンライン」で期間中に「Nintendo Switch 2」本体と「ぽ こ あ ポケモン」のセットを購入すると、もれなくファミリーマートオリジナルのアクリルパズルチャームがついてくる。
【予約受付概要】
予約申込期間：2026年4月28日10時〜5月6日(振休)23時59分
商品お渡し期間：2026年5月29日(金)10時〜6月11日(木)23時59分
【商品名】
【オリジナル特典付き】「Nintendo Switch 2(日本語・国内専用)」＋「ぽこ あ ポケモン」(5万8960円)
※画像はイメージ
※注文方法詳細はファミマオンラインより確認を
■「Nintendo Store」アプリのGPSチェックインで、ファミリーマートオリジナルデザインのアイコンがもらえる
任天堂のスマートフォン向けアプリ「Nintendo Store」で、キャンペーン期間中にファミリーマートの店頭で「GPSチェックイン」を行うと、オリジナルデザインの「ぽこ あ ポケモン」のアイコンがもらえる。
■フラッペ購入で、次回使えるフラッペ全品50円引きクーポンがもらえる
4月28日〜5月11日(月)の期間中、フラッペをどれでも1品購入すると、次回会計時にフラッペ全品に使える50円引きレシートクーポンがもらえる。
発券期間：2026年4月28日〜5月11日(月)
使用期間：2026年4月28日7時〜5月18日(月)
※ほかクーポンとの併用不可
■ファミマのアプリ「ファミペイ」でもフラッペ全品に使用できる先着数量限定50円割引クーポンを配信
ファミマのアプリ「ファミペイ」にて先着30万人限定でフラッペ1点に使用できる50円割引クーポンを配信する。
クーポン配信・利用期間：2026年5月5日(祝)〜25日(月)
配信枚数：30万枚
※30万枚に達し次第終了
※使用するにはファミペイのダウンロードが必要
※詳細は「ファミペイ」で確認を
(C)2026 Pokemon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
(C)2026 KOEI TECMO GAMES
ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
「ポケモンたちとファミマであそぼ」をテーマに、メタモンとピカチュウをデザインしたフラッペをはじめとするオリジナル商品を発売するほか、対象商品の購入でオリジナルキーホルダーがもらえる。また、期間中オリジナル商品などを購入してファミマのアプリ「ファミペイ」でスタンプをためて応募すると、オリジナルグッズが抽選で当たるキャンペーンも実施される。(※一部商品の取り扱いのない地域あり)
■メタモンとピカチュウがデザインされたポケモンフラッペが登場！ポケモンたちをイメージしたオリジナル商品も展開
キャンペーンの目玉商品として、「ぽこ あ ポケモン」に登場する、メタモンとピカチュウをパッケージにデザインしたポケモンフラッペを発売。ちゅるんとゼリー入りで甘酸っぱさを楽しめるストロベリーフラッペと、しゅわっと弾ける爽快感が広がるラムネソーダフラッペの2種類で、GWをはじめとしたおでかけシーズンにぴったり。また、キャンペーンに合わせ、メタモンをイメージしたわらび餅と、ピカチュウをイメージしたロールケーキも発売される。
キャンペーン期間中は「ファミペイ」でスタンプをためることで、コースを選んで応募できるスタンプキャンペーンや、対象商品購入で「ぽこ あ ポケモン」デザインのアクリルパズルキーホルダーが手に入るプレゼントキャンペーンも同時開催。「ぽこ あ ポケモン」デザインのフラッペやオリジナル商品を友達や家族と一緒に、ゆっくりまったり楽しもう。
■商品詳細
■ストロベリーフラッペ
メタモンとピカチュウをパッケージにデザインしたストロベリー味のフラッペ。いちご果肉とゼリーを入れ、甘酸っぱいいちごの酸味と食感で最後のひと口までおいしく味わえる。こだわりの詰まったかき氷、果肉ソース、ゼリーと、ミルクが絶妙にマッチ！
価格：360円
発売日：2026年4月28日
発売地域：全国
※数量限定
■ラムネソーダフラッペ
「ぽこ あ ポケモン」のゲームで登場するメタモン(ラプラスへんしん)と、ピカチュウ(うすいろ)をパッケージにデザインしたラムネソーダ味のフラッペ。口の中でブドウ味のラムネが弾け、変化する味わいを楽しめる。大きい粒のかき氷を増やすことで氷の存在感を出し、最後までガリガリとした食感と爽快感が続く、満足感のある一杯。粒ラムネの食感がアクセントになっている。
価格：360円
発売日：2026年4月28日
発売地域：全国
※数量限定
■メタモンのわらび餅(ぶどうソース＆ミルクホイップ)
メタモンをイメージしたブドウ風味の柔らかいわらび餅で、ブドウ味のソースとミルクホイップを包んだひと品。もちもちふわふわのわらび餅はまるでメタモン!?
価格：150円
発売日：2026年4月28日
発売地域：全国(北海道、沖縄県、TOMONYを除く)
※数量限定
■ピカチュウのロールケーキ(チョコバナナ)
「ぽこ あ ポケモン」のゲームに登場するピカチュウ(うすいろ)とピカチュウをパッケージにデザインしたロールケーキ。食感がポイントのチョコチップ入りバナナクリームを、ピカチュウをイメージした黄色と茶色のスポンジ生地で巻き上げている。
価格：178円
発売日：2026年4月28日
発売地域：全国(北海道、沖縄県、TOMONYを除く)
※数量限定
※画像はイメージ
※軽減税率対象商品は、税込価格は消費税8％にて表示
※店舗によって取り扱いのない場合あり
■オリジナル商品コース
■オリジナルタオルが当たる「ファミペイ」スタンプ企画を開催
期間中「ファミペイ」を提示して、対象のオリジナル商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまる。ためたスタンプ数に応じて、コースを選び応募すると抽選で合計120人に「ぽこ あ ポケモン」デザインのオリジナルタオルなどが当たる。
キャンペーン期間：2026年4月28日〜5月18日(月)
応募期間：2026年4月28日〜5月22日(金)
【スタンプ2個】
ファミマポイント500円相当：100人(抽選)
【スタンプ5個】
メタモン・ピカチュウのデザインと、メタモン(ラプラスへんしん)・ピカチュウ(うすいろ)のデザインがバックプリントに入ったフラッペカップ入りタオル2種セット：20人(抽選)
【対象商品】
ストロベリーフラッペ、ラムネソーダフラッペ、メタモンのわらび餅(ぶどうソース＆ミルクホイップ)、ピカチュウのロールケーキ(チョコバナナ)
■菓子コース
■対象商品を買うと、集めてつなげて楽しい「ぽこ あ ポケモン」デザインのアクリルパズルキーホルダーが手に入る
期間中、対象商品を2品購入するごとに、ポケモンたちがデザインされたオリジナルのアクリルパズルキーホルダーがもらえる。ピース同士を連結できる仕様で、キーホルダーとしてはもちろん、組み立てて立体的に飾ることも可能。自分だけの組み合わせを楽しもう。
キャンペーン期間：2026年4月28日10時〜5月18日(月)
※景品がなくなり次第終了
【第1弾：2026年4月28日10時〜】
メタモン、ピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメの全5種がデザインされたアクリルパズルキーホルダー。
【第2弾：2026年5月5日(祝)10時〜】
メタモン＆フワンテ、ピカチュウ(うすいろ)、カビゴン(こけむし)、ルカリオ、モジャンボ(はかせ)の全5種がデザインされたアクリルパズルキーホルダー。
■オリジナルトートバッグが当たる「ファミペイ」スタンプ企画も開催
期間中「ファミペイ」を提示して、対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまる。ためたスタンプ数に応じて、「ぽこ あ ポケモン」デザインのオリジナルトートバッグなどが当たる。
【実施期間】
キャンペーン期間：2026年4月28日〜5月18日(月)
応募期間：2026年4月28日〜5月22日(金)
【スタンプ2個】
ファミマポイント500円相当：100人(抽選)
【スタンプ5個】
メタモンと、メタモン(ラプラスへんしん)をデザインしたリバーシブルで使えるリバーシブルトートバッグ：20人(抽選)
【対象商品】
ショーカードがついた商品。
■「ぽこ あ ポケモン」ダウンロードカード購入＆応募でオリジナル壁紙がもらえる
期間中「ぽこ あ ポケモン」ダウンロードカードを購入し専用サイトで応募すると、もれなくオリジナル壁紙がもらえるキャンペーンを開催中。
【実施期間】
購入対象期間：2026年2月17日〜2026年5月18日(月)
応募期限：2026年5月19日(火)
【商品名】
ダウンロードカード「ぽこ あ ポケモン」(8980円)
■ファミリーマートオリジナル特典付き「Nintendo Switch 2」「ぽこ あ ポケモン」のセットを予約販売
公式オンラインショップ「ファミマオンライン」で期間中に「Nintendo Switch 2」本体と「ぽ こ あ ポケモン」のセットを購入すると、もれなくファミリーマートオリジナルのアクリルパズルチャームがついてくる。
【予約受付概要】
予約申込期間：2026年4月28日10時〜5月6日(振休)23時59分
商品お渡し期間：2026年5月29日(金)10時〜6月11日(木)23時59分
【商品名】
【オリジナル特典付き】「Nintendo Switch 2(日本語・国内専用)」＋「ぽこ あ ポケモン」(5万8960円)
※画像はイメージ
※注文方法詳細はファミマオンラインより確認を
■「Nintendo Store」アプリのGPSチェックインで、ファミリーマートオリジナルデザインのアイコンがもらえる
任天堂のスマートフォン向けアプリ「Nintendo Store」で、キャンペーン期間中にファミリーマートの店頭で「GPSチェックイン」を行うと、オリジナルデザインの「ぽこ あ ポケモン」のアイコンがもらえる。
■フラッペ購入で、次回使えるフラッペ全品50円引きクーポンがもらえる
4月28日〜5月11日(月)の期間中、フラッペをどれでも1品購入すると、次回会計時にフラッペ全品に使える50円引きレシートクーポンがもらえる。
発券期間：2026年4月28日〜5月11日(月)
使用期間：2026年4月28日7時〜5月18日(月)
※ほかクーポンとの併用不可
■ファミマのアプリ「ファミペイ」でもフラッペ全品に使用できる先着数量限定50円割引クーポンを配信
ファミマのアプリ「ファミペイ」にて先着30万人限定でフラッペ1点に使用できる50円割引クーポンを配信する。
クーポン配信・利用期間：2026年5月5日(祝)〜25日(月)
配信枚数：30万枚
※30万枚に達し次第終了
※使用するにはファミペイのダウンロードが必要
※詳細は「ファミペイ」で確認を
(C)2026 Pokemon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
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