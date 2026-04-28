「新幹線って窓際の人が出入りする時“すみません”とか声掛けない？ 今日、新幹線乗ってるんだけど 近くの席で、通路側の人がパソコン広げてるのに、無言で立ち上がって、舌打ちしながら無理に通ろうとしてる」



【写真】新幹線の足置き、意外に知らない！ 正しい使い方とは……

新幹線乗車中、周辺にまで流れる不穏な空気……近くの通路側の席に座り、お茶を飲みながらくつろいでいた時に目撃したこのやりとりを、Hideさん（@hidehide026）がXにて投稿したところ、賛否の声が寄せられました。



「ひと言あれば普通にどくのに」「舌打ちは完全にアウト」「すみません言ったら負けって思ってる？」「他人とコミュニケーション取るのが下手な人が多くなった」など男性の振る舞いに疑問を呈する声が寄せられました。



さらに通路側に座る人への苦言「出入りするのわかってんだから、通りやすくするのがマナー」や「通らせてもらいたくて、すみません！と声をかけたらため息つかれた」の経験談、「自分優先の意識が強くなってる」「お互い様」と双方に余裕のある行動を求める人もいました。



さまざまな反応があることに驚きもあったと話すHideさん。当時の状況など詳細を聞きました。



「すみません」がなく、ギスギス感

Hideさんによると、近くの席の通路側には若い会社員風の男性、窓側にはスーツを着た白髪の男性が座っていました。



「通路側の男性はパソコン作業をしていたのですが、窓側の男性は通路に出ようとする際に無言で…。“通りたいのですが”などのひと言もなく、私にも聞こえるほどの舌打ちをして出て行ったので、びっくりしました」



その男性は戻ってきた際も、若い男性が気づくまで、無言で立ったままだったそう。



中日ドラゴンズを応援し、全国を行脚するHideさん自身は、新幹線や球場で通路側ではない席に座った場合、通路に出る際は「すみません」「ありがとうございます」などとひと声かけることにしています。



「自分が通るために、人に避けてもらったり、何かしてもらったりした時に、お礼の言葉を伝えることでお互い気持ちよくなれる、と思っているからです。だから、たまたま目撃した今回の光景に、何かすごくギスギスしているなあ、と感じました」



「他人のパソコン作業の音がイヤ」の声も

通路席と窓際席である限り、避けられない譲り合い……ただ、今回は新幹線で「パソコン」で作業していた側が非難の声を集めたのにも驚いたHideさん。



「自分はパソコンのキーボード音が気になる」「パソコンする方が悪い。パソコンは窓側でやって」「ヘッドホンかイヤホンしながらのPC作業する人、干渉を受けたくない雰囲気プンプン出してる」



なかには、新幹線にあるビジネスパーソン向けの「S Work車両」の利用を推奨する声もありました。



「声をかけるべき、という方が多数派で安心した一方、他人のパソコン操作が気になる人もいることがわかりました」



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また、新幹線利用時の席選びについて、「窓際に座ったら立ち上がらない。それが窓際の義務。トイレは乗車前にすませる」と覚悟を語る人や「それが嫌なので いつも割とガラガラなこだまのグリーンで移動」と対策を講じている人も見られました。



ゴールデンウィークも近づき、新幹線などの公共交通機関を利用する機会、あるいは映画館や劇場、スポーツの競技場に足を運ぶことも増える時期です。また、ビジネスで日頃から新幹線などを利用する人もいることでしょう。



「新幹線や飛行機は長く乗るけど、隣になる人が選べないので、マナーとかエチケットとかで気持ちよく過ごせる工夫は大事だよな、と思いました」とHideさん。どんな場所でも誰かの前を通る時にはひと声を。そのひと言が心地よい雰囲気を作ることを忘れたくないものです。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・宮前 晶子）