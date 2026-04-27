こちらは、アメリカ企業Vantorが日本時間2026年4月24日にSNSのXで投稿した画像。写っているのは、NASA（アメリカ航空宇宙局）とESA（ヨーロッパ宇宙機関）の「ハッブル宇宙望遠鏡」です。60km以上先のハッブル宇宙望遠鏡をはっきりと捉えた【▲ Vantorが自社の衛星で撮影し、2026年4月に公開したハッブル宇宙望遠鏡の画像（Credit: Vantor）】Vantorの投稿によると、この画像は2026年4月23日にVantorの地球観測衛星「WorldView Leg